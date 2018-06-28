FACUA denuncia a Live Nation por no permitir el acceso con comida y bebida al Download Festival
Se trataría de una cláusula abusiva, dado que la actividad principal de este evento musical no es la hostelería y permiten el consumo de productos adquiridos en el interior del recinto.
FACUA.org
España-28/06/2018
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Live Nation, la organizadora del festival de música Download Festival, que se celebra los días 28, 29 y 30 de junio en Madrid, por no permitir la entrada a sus instalaciones con alimentos o bebida adquirida en el exterior. La denun