FACUA denuncia a Movistar por penalizar con 50 y 100 euros la cancelación de portabilidades
Esta práctica vulnera la legislación en materia de comercio y protección al consumidor. Aconseja a los afectados que rechacen estos cargos y denuncien a la compañía.
FACUA.org
España-03/04/2013
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Movistar por cobrar penalizaciones a los usuarios que cancelan solicitudes de portabilidad de sus números de teléfono.
Desde este mes de abril, los contratos de Movistar incorporan en sus condiciones particulares una cl&aa