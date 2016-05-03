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FACUA denuncia a tres cines de Madrid y Galicia por prohibir la entrada de comida y bebida del exterior

La asociación recuerda que la actividad de las salas no es la venta de esos productos, por lo que su introducción no supone perjuicio económico para ellas, y anima a los usuarios a denunciar nuevos casos.

FACUA.org
España-03/05/2016
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a tres salas de cine, dos de ellas en Madrid y una en Galicia, ante las autoridades de consumo de las respectivas Comunidades Autónomas por no permitir a los usuarios el acceso con bebida y comida adquiridas fuera de las instalaciones.

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