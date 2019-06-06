FACUA denuncia al Festival de Les Arts de Valencia por no permitir el acceso con comida y bebida
La asociación considera que podría existir una cláusula abusiva ya que la actividad principal del evento es el desarrollo de un espectáculo musical, no la hostelería.
FACUA.org
Comunitat Valenciana-06/06/2019
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Imagen: Festival de Les Arts.
FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado al festival de música Les Arts, que se celebra los días 7 y 8 de junio en Valencia, ante la Dirección General de Comercio y Consumo de la Generalitat por prohibir el acceso a las instalaciones del evento con alimentos o bebida