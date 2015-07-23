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FACUA denuncia al festival RockFest de Barcelona por no permitir comida ni bebida del exterior

La asociación argumenta es una cláusula abusiva, dado que la actividad principal de este evento musical no es la hostelería y permiten el consumo de productos adquiridos en el interior del recinto.

FACUA.org
Cataluña-23/07/2015
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado al festival de música RockFest, organizado por Producciones Rocknrock y que tiene lugar entre el 23 y el 25 de julio en Barcelona, por no permitir la entrada en sus instalaciones con alimentos o bebida adquirida en el exterior. En la secci&

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