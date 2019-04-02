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FACUA denuncia al obispado de Alcalá de Henares por celebrar cursos para 'curar' la homosexualidad

Pide a la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid que abra expediente sancionador por infracción muy grave de la Ley de Protección Integral contra la LGTBifobia.

FACUA.org
España-02/04/2019
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FACUA-Consumidores en Acción ha remitido una denuncia contra la Diócesis de Alcalá de Henares a la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid por vulnerar la Ley de Protección Integral contra la LGTBifobia. El obispado está

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