FACUA denuncia al obispado de Alcalá de Henares por celebrar cursos para 'curar' la homosexualidad
Pide a la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid que abra expediente sancionador por infracción muy grave de la Ley de Protección Integral contra la LGTBifobia.
FACUA.org
España-02/04/2019
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Imagen: eldiario.es.
FACUA-Consumidores en Acción ha remitido una denuncia contra la Diócesis de Alcalá de Henares a la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid por vulnerar la Ley de Protección Integral contra la LGTBifobia. El obispado está