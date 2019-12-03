FACUA denuncia al parque temático navideño portugués Capital do Natal por publicidad engañosa
La asociación ha recibido numerosas quejas de usuarios de que el estado real de las instalaciones no se asemeja al que publicitan a través de internet.
FACUA.org
Internacional-03/12/2019
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Imagen: Izquierda: CapitaldoNatal. Derecha: twitter.com/nico_menchon_
FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado al parque temático navideño portugués Capital do Natal ante diversas autoridades autonómicas de consumo por publicidad engañosa.
La asociación ha venido recibiendo numerosas quejas de usuarios de qu