Nuestras acciones

FACUA denuncia ante la AEPD a Facebook por compartir datos sensibles de sus usuarios con terceros

La multinacional estadounidense habría permitido a Netflix, Spotify, Bing, Amazon, Yahoo y otras 145 empresas acceder a distinta información de las personas con cuenta en la red social.

FACUA.org
Internacional-20/12/2018
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción ha presentado una nueva denuncia contra Facebook ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) por haber compartido sin autorización datos sensibles de sus usuarios con terceros, según ha desvelado The New York Times

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos