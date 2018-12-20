FACUA denuncia ante la AEPD a Facebook por compartir datos sensibles de sus usuarios con terceros
La multinacional estadounidense habría permitido a Netflix, Spotify, Bing, Amazon, Yahoo y otras 145 empresas acceder a distinta información de las personas con cuenta en la red social.
FACUA.org
Internacional-20/12/2018
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FACUA-Consumidores en Acción ha presentado una nueva denuncia contra Facebook ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) por haber compartido sin autorización datos sensibles de sus usuarios con terceros, según ha desvelado The New York Times