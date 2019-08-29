FACUA denuncia en un vídeo 10 mentiras de la Junta sobre la alerta alimentaria #MentirasListeria
Las primeras falsedades fueron que no se estaba ante una situación de alerta, que no había riesgo para la salud porque estaba todo controlado y que ya no había carne mechada con Listeria en las tiendas.
FACUA.org
España-29/08/2019
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