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FACUA denuncia en un vídeo 10 mentiras de la Junta sobre la alerta alimentaria #MentirasListeria

Las primeras falsedades fueron que no se estaba ante una situación de alerta, que no había riesgo para la salud porque estaba todo controlado y que ya no había carne mechada con Listeria en las tiendas.

FACUA.org
España-29/08/2019
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FACUA-Consumidores en Acción denuncia en un vídeo diez mentiras lanzadas por la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía sobre la alerta alimentaria por Listeria en produc

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