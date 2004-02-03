FACUA denuncia que las llamadas a teléfonos Movistar que estén comunicando se facturan desde ahora como un minuto de conversación si tienen buzón de voz
La Federación ha requerido a Telefónica Móviles que anule de inmediato las nuevas condiciones de este servicio ya que las ha introducido ilegalmente. En su última factura, la compañía ha informado a sus clientes que el buzón de voz sólo se activa cuando los teléfonos están apagados o fuera de cobertura.
FACUA.org
España-03/02/2004
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Si un usuario realiza una llamada a un teléfono Movistar que en ese momento esté comunicando, su operadora le facturará un minuto completo de conversación si tiene activado el buzón de voz. La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha requeri