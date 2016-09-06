FACUA detecta diferencias de hasta el 126% en los precios del aceite de oliva
Analizados los precios de 52 marcas en seis cadenas de supermercados e hipermercados. Una misma marca puede variar su precio hasta el 76% en función del establecimiento donde se compre.
FACUA.org
España-06/09/2016
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FACUA-Consumidores en Acción ha detectado diferencias de hasta el 76% (2,50 euros por litro) en el precio del aceite de oliva virgen de la misma marca en función del establecimiento donde se venda y de hasta el 126% (2,76 euros) entre la marca más cara y la más econ&oa