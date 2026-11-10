La factura eléctrica del usuario medio se dispara hasta los 145 euros con la oferta más cara del mercado
FACUA detecta hasta 57 euros de diferencia en el recibo de la luz al comparar 64 ofertas de 24 comercializadoras. Más de la mitad son más caras que la tarifa semirregulada PVPC.
FACUA.org
España-10/11/2026
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La factura eléctrica del usuario medio se dispara hasta los 145 euros con la oferta más cara del mercado. FACUA-Consumidores en Acción ha realizado un análisis sobre 64 tarifas de 24 comercializadoras por el que ha detectado diferencias de hasta 57,16 euros (un 65,1%)