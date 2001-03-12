FACUA distingue en su 20 Aniversario a personajes destacados en la protección de los consumidores
El acto 1981-2001: 20 años de protección de los derechos de los consumidores y usuarios será inaugurado por la directora general de Consumo de la Junta de Andalucía y el presidente de FACUA. En él participarán, entre otros, el director del Instituto Nacional del Consumo, el delegado del Gobierno Andaluz en Sevilla y el secretario general de la CEA.
FACUA.org
Andalucía-12/03/2001
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) conmemora el miércoles 14 de marzo el 20 Aniversario del inicio de su proyecto independiente, democrático y progresista de defensa de los derechos de los consumidores. FACUA celebrará