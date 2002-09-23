FACUA elabora un correo-e masivo para reivindicar los derechos de los afectados por el cierre de Opening
La carta se dirige a más de una treintena de direcciones, entre ellas las entidades financieras, el Banco de España, los grupos parlamentarios y el Defensor del Pueblo.
FACUA.org
España-23/09/2002
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