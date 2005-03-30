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FACUA emprende una campaña por la modificación de la Ley de Propiedad Intelectual para acabar con los sistemas anticopia y el canon

La Federación solicita al Gobierno y todos los grupos del Congreso y el Senado la modificación de la Ley para acabar con prácticas que recortan derechos de los usuarios de forma injusta y arbitraria.

FACUA.org
España-30/03/2005
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha puesto en marcha a través de su portal en Internet una campaña de recogida de firmas para reivindicar la modificación del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual para acabar con los sistemas anticopia

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