Nuestras accionesRepresenta ya a más de 30.000 afectados

FACUA envía al Gobierno 10 reivindicaciones ante el fraude del Grupo Volkswagen

Ha remitido una carta al presidente Rajoy y a los ministros de Industria, Sanidad, Medio Ambiente, Interior y Economía.

FACUA.org
España-15/10/2015
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción ha remitido al presidente del Gobierno y a cinco ministros una carta en la que plantea diez reivindicaciones ante el fraude en las emisiones contaminantes de Volkswagen. La asociación representa ya a más de 30.000 afectados.

La secretaria g

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos