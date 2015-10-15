FACUA envía al Gobierno 10 reivindicaciones ante el fraude del Grupo Volkswagen
Ha remitido una carta al presidente Rajoy y a los ministros de Industria, Sanidad, Medio Ambiente, Interior y Economía.
FACUA.org
España-15/10/2015
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FACUA-Consumidores en Acción ha remitido al presidente del Gobierno y a cinco ministros una carta en la que plantea diez reivindicaciones ante el fraude en las emisiones contaminantes de Volkswagen. La asociación representa ya a más de 30.000 afectados.
La secretaria g