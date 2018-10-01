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FACUA espera que los grupos del Congreso apoyen que la hostelería tenga que servir gratis agua del grifo

La proposición no de ley de Unidos Podemos recoge así las reivindicaciones de la asociación. En Andalucía hay un proyecto de ley que prevé establecer esta obligación en la comunidad autónoma.

FACUA.org
España-01/10/2018
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FACUA-Consumidores en Acción valora positivamente la propuesta de Unidos Podemos de que los establecimientos de hostelería tengan que ofrecer gratis agua del grifo. El grupo político ha registrado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados sobre este asu

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