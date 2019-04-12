FACUA Euskadi celebra su segunda Asamblea General de Socios
La asociación ha aprobado el balance de cuentas y la Memoria de Actividades 2018, así como la propuesta de acciones y el presupuesto previsto para 2019.
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Euskadi-12/04/2019
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Miembros de FACUA Euskadi durante una reunión de trabajo en 2018.
FACUA Euskadi ha celebrado su segunda Asamblea General de Socios. El acto tuvo lugar este jueves 11 de abril en la sede de la asociación, situada en la calle Barrenkale Barrena, 5 Bajo, en Bilbao.
Los socios aprobaron por unanimidad las Cuentas Anuales y la Memoria de A