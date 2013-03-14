FACUA exige al Gobierno la paralización inmediata de todos los desahucios tras la sentencia del TJUE
Reclama la adaptación profunda y urgente de la legislación actual sobre hipotecas, contraria a las normativas europea, nacional y autonómica sobre derechos de los consumidores.
FACUA.org
España-14/03/2013
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Más de un millón y medio de ciudadanos han firmado una ILP a favor de la dación en pago. | Foto: Galiza Contrainfo (CC BY-NC-SA 2.0)
FACUA-Consumidores en Acción exige al Gobierno la paralización inmediata de todos los procesos de desahucios en vigor tras la publicación de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) (