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FACUA exige al Gobierno la paralización inmediata de todos los desahucios tras la sentencia del TJUE

Reclama la adaptación profunda y urgente de la legislación actual sobre hipotecas, contraria a las normativas europea, nacional y autonómica sobre derechos de los consumidores.

FACUA.org
España-14/03/2013
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FACUA-Consumidores en Acción exige al Gobierno la paralización inmediata de todos los procesos de desahucios en vigor tras la publicación de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) (

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