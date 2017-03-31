Nuestras accionesEn 2012, el Gobierno subió el IVA cultural del 8% al 21%

FACUA exige al Gobierno que aplique al IVA del cine la misma rebaja que a los espectáculos en vivo

"Nos preguntamos qué le pasa al Gobierno con el cine y por qué ese interés en mantener el castigo que impuso en 2012 a empresarios, trabajadores del sector y a los espectadores con la subida del 8% al 21%".

FACUA.org
España-31/03/2017
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FACUA-Consumidores en Acción considera insuficiente el acuerdo alcanzado por el PP y Ciudadanos para rebajar el IVA de los espectáculos culturales en vivo al 10% y exige al Gobierno que aplique el mismo criterio para el caso del cine, que seguirá gravado con el 21%.

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