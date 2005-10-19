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FACUA expresa en el Congreso su rechazo al anteproyecto de modificación de la Ley de Propiedad Intelectual

La Federación considera que el texto concibe la Cultura de forma patrimonialista y mercantilista.

FACUA.org
España-19/10/2005
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha expresado en el Congreso de los Diputados su rechazo a los aspectos fundamentales para los usuarios recogidos en el anteproyecto de Ley de Modificación del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, destacando entre

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