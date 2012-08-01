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FACUA firma un acuerdo de colaboración con la asociación de consumidores argentina Adelco

Ambas asociaciones acuerdan promover actuaciones conjuntas contra las prácticas abusivas de empresas españolas presentes en Argentina.

FACUA.org
Internacional-01/08/2012
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FACUA ha firmado un convenio de colaboración con la asociación de consumidores argentina Acción del Consumidor-Adelco.

Con este acuerdo, firmado el 27 de julio en Buenos Aires y el 30 del mismo mes en Sevilla, ambas asociaciones se comprometen a promover actuaciones co

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