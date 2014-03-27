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FACUA firma un convenio de colaboración con la plataforma NoGracias

El objetivo del acuerdo es colaborar en la difusión de una información útil, independiente y veraz sobre medicamentos y tecnologías sanitarias.

FACUA.org
España-27/03/2014
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FACUA-Consumidores en Acción ha firmado este jueves 27 de marzo un convenio de colaboración con la plataforma NoGracias en defensa de un sistema sanitario público, universal, transparente, participativo y basado en trasladar un mejor conocimiento a los usuarios.

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