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FACUA Galicia celebra su 3ª Asamblea General de Socios

La asociación ha aprobado el balance de cuentas y la Memoria de Actividades 2018, así como la propuesta de acciones y el presupuesto previsto para 2019.

FACUA.org
Galicia-15/04/2019
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FACUA Galicia ha celebrado su tercera Asamblea General de Socios. El acto tuvo lugar este sábado 13 de abril en la sede de la asociación, situada en Rua Ramón Montenegro, 3 Bajo, en Lugo.

Los socios aprobaron por unanimidad las Cuentas Anuales y la Memoria de Actividad

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