FACUA Galicia celebra su II Asamblea General
Cerró el año 2017 con cerca de 10.000 socios. La asociación ha aprobado la memoria de actividades y las cuentas del ejercicio 2017, así como la propuesta de acciones y el presupuesto de 2018.
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Galicia-30/05/2018
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Miembros de la Junta Directiva y socios de FACUA Galicia. | Imagen: FACUA Galicia.
FACUA Galicia ha celebrado su II Asamblea General de Socios este sábado 26 de mayo. En esta segunda convocatoria anual en su trayectoria, la asociación ha celebrado también una Asamblea extraordinaria para modificar sus estatutos. El acto se celebró en el Centro de Con