FACUA Granada crea una plataforma de afectados por el cierre de la Sala Prince
La discoteca vendió entradas por hasta cuatro veces el aforo permitido y provocó que, en mitad de un concierto, la policía la desalojara. La asociación recomienda a los asistentes que reclamen.
FACUA.org
Granada-23/05/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA Granada recomienda a todos los afectados por el cierre de la Sala Prince que se unan a la plataforma que acaba de poner en marcha la asociación con el fin de reclamar de manera conjunta a la promotora de la fiesta organizada en el local (actualización: esta plataforma ya está cerrada)</