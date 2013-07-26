FACUA Granada denuncia el cierre sin previo aviso del centro deportivo Massam en La Zubia
La asociación recomienda a quienes habían abonado sus tarifas por adelantado que soliciten la devolución de los importes satisfechos y no disfrutados.
FACUA.org
Granada-26/07/2013
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FACUA Granada denuncia el cierre, sin previo aviso, del centro deportivo Massam, situado en el centro comercial Alsur en la Zubia. Esta situación ha dejado a más de doscientos consumidores afectados que habían abonado por adelantado sus servicios.
Pese a los intentos d