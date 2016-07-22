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FACUA Granada exige la devolución inmediata de las entradas del concierto cancelado de Melendi

Ni la promotora ni las empresas de venta de entradas han dado explicación alguna un mes después de la fecha en la que tenía que haberse celebrado el evento.

FACUA.org
Granada-22/07/2016
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FACUA Granada exige a la promotora y a las empresas encargadas de la venta de entradas del concierto cancelado de Melendi en Granada la devolución inmediata del importe de las entradas.

Estaba previsto que el citado recital se celebrase el pasado 25 de junio, pero s

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