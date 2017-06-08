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FACUA Granada reclama al ayuntamiento de la capital que intensifique los controles en la Feria del Corpus

La asociación recuerda que las inspecciones deben desarrollarse antes y durante los días de fiesta, incidiendo en las medidas de seguridad de las atracciones y en el estado de los alimentos ofertados.

FACUA.org
Granada-08/06/2017
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FACUA Granada reclama al ayuntamiento de la capital que, ante la inminente celebración de la Feria del Corpus, intensifique los controles tanto en atracciones como en casetas del recinto ferial.

La asociación considera que los

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