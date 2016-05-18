FACUA Granada solicita incrementar los controles e inspecciones durante la Feria del Corpus
La asociación recuerda que es fundamental garantizar la seguridad de alimentos, la presencia de listas de precios a la vista de los usuarios o la existencia de hojas de reclamaciones.
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Granada-18/05/2016
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FACUA Granada solicita que se incrementen los controles tanto durante los días previos al a la Feria del Corpus como durante su celebración. | Imagen: flickr.com/ferminius (CC BY-NC-ND 2.0).
FACUA Granada solicita que se incrementen los controles e inspecciones de los establecimientos y atracciones que operan en la ciudad durante la Feria del Corpus, que dará inicio dentro de unos días. La asociación considera que sólo así se puede garantizar un ent