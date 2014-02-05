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FACUA Huelva imparte dieciséis talleres a 654 jóvenes en enero

Las jornadas han tratado temas como el comercio electrónico, el medio ambiente y la igualdad de género.

FACUA.org
Huelva-05/02/2014
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FACUA Huelva ha impartido dieciséis jornadas de formación a 654 jóvenes de la provincia en el mes de enero. Los talleres, de una duración de dos horas, han estado centrados en el comercio electrónico, medio ambiente e igualdad de género.

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