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FACUA Huelva imparte una charla para concienciar a los adolescentes en un consumo responsable

Ahorrar en suministros básicos, acceder a internet de forma segura y aprender a reclamar: son temas que han visto alumnos de ESO de Fuenteheridos con la asociación.

FACUA.org
Huelva-14/03/2014
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FACUA Huelva ha realizado una jornada de formación en un instituto de Fuenteheridos con alumnos de 1º y 2º de ESO. El taller celebrado este 12 de marzo ha abordado temas fundamentales para concienciar a los más jóvenes en un consumo sostenible con el medio ambiente.

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