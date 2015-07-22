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FACUA Huelva se reúne con el nuevo presidente de la Federación Onubense de Empresarios

La presidenta de la asociación expone a José Luis García Palacios sus preocupaciones sobre el TTIP y pide a la patronal que se posicione.

FACUA.org
Huelva-22/07/2015
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La presidenta de FACUA Huelva, Josefa López Ríos, ha mantenido una reunión con José Luis García Palacios, nuevo presidente electo de la Federación Onubense de Empresarios (FOE). En el encuentro, López ha tenido ocasión de expon

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