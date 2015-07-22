FACUA Huelva se reúne con el nuevo presidente de la Federación Onubense de Empresarios
La presidenta de la asociación expone a José Luis García Palacios sus preocupaciones sobre el TTIP y pide a la patronal que se posicione.
FACUA.org
Huelva-22/07/2015
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José Luis García Palacios, presidente de la Federación Onubense de Empresarios, y Josefa López Ríos, presidenta de FACUA Huelva.
La presidenta de FACUA Huelva, Josefa López Ríos, ha mantenido una reunión con José Luis García Palacios, nuevo presidente electo de la Federación Onubense de Empresarios (FOE). En el encuentro, López ha tenido ocasión de expon