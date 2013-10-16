FACUA Huelva y CSIF se reúnen para abordar la composición del Consejo Económico y Social de la provincia
La asociación ha trasladado a la central sindical su preocupación por la designación del representante de las organizaciones de consumidores en el CESP.
FACUA.org
Huelva-16/10/2013
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Representantes del sindicato CSIF-Huelva han mantenido un encuentro con FACUA Huelva este miércoles 16 para abordar la composición del nuevo Consejo Económico y Social de la Provincia (CESP).
FACUA Huelva le ha trasladado a la central sindical su preocupación po