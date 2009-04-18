FACUA intensificará sus reivindicaciones al Gobierno para que convierta en política prioritaria la protección de los consumidores
Con la incorporación de una nueva asociación de las Islas Canarias, FACUA cuenta ya con veintiocho organizaciones en once comunidades autónomas.
FACUA.org
España-18/04/2009
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La 5ª Asamblea General de FACUA-Consumidores en Acción ha aprobado por unanimidad de todos sus delegados el programa de actuaciones de la asociación para 2009 y su reglamento de funcionamiento interno.
FACUA intensificará sus reivindicaciones al presidente del Go