FACUA Jaén imparte un taller para jóvenes sobre los riesgos que entrañan las nuevas tecnologías
La asociación explicó a los jóvenes cómo prevenir los riesgos derivados del mal uso de Internet y la telefonía móvil.
FACUA.org
Jaén-08/05/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA Jaén ha celebrado esta semana el taller informativo ‘Los Riesgos de Internet y la Telefónía Móvil’, dirigido a jóvenes, en el que se han expuesto las claves para prevenir los efectos perniciosos de una mala utilización de las nuevas tecn