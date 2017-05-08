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FACUA Jaén imparte un taller para jóvenes sobre los riesgos que entrañan las nuevas tecnologías

La asociación explicó a los jóvenes cómo prevenir los riesgos derivados del mal uso de Internet y la telefonía móvil.

FACUA.org
Jaén-08/05/2017
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FACUA Jaén ha celebrado esta semana el taller informativo ‘Los Riesgos de Internet y la Telefónía Móvil’, dirigido a jóvenes, en el que se han expuesto las claves para prevenir los efectos perniciosos de una mala utilización de las nuevas tecn

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