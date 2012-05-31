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FACUA Jaén reclama su participación en las decisiones de la reforma del Mercado de Abastos

La asociación solicita al concejal de salud y consumo una reunión con las partes implicadas, consumidores, vecinos y comerciantes.

FACUA.org
Jaén-31/05/2012
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FACUA Jaén reclama la participación de las organizaciones representativas de consumidores, vecinos y comerciantes en la reforma del Mercado de Abastos.

La asociación denuncia la falta de participación democrática existente en el equipo de gobiern

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