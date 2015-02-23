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FACUA lanza la campaña #SiTeCensuraTwitter para que los usuarios denuncien la suspensión ilegal de cuentas

Twitter está suspendiendo unilateralmente los perfiles de numerosos usuarios por difundir imágenes o informaciones que la compañía considera ilícitas, cuando en realidad se trata de contenidos que no vulneran legislación alguna.

FACUA.org
España-23/02/2015
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FACUA-Consumidores en Acción ha puesto en marcha la campaña #SiTeCensuraTwitter, una iniciativa para potenciar que los usuarios de esta red social denuncien la suspensión ilegal de sus cuentas ante las autoridades competentes.

Twitter se arroga la facultad de suspender

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