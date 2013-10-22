FACUA llama a la movilización con motivo de la huelga de la enseñanza
La asociación advierte de que los recortes educativos están dinamitando la igualdad de oportunidades y mermando la calidad de un servicio público esencial.
FACUA.org
España-22/10/2013
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