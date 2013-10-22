Nuestras accionesEl próximo día 24 de octubre

FACUA llama a la movilización con motivo de la huelga de la enseñanza

La asociación advierte de que los recortes educativos están dinamitando la igualdad de oportunidades y mermando la calidad de un servicio público esencial.

FACUA.org
España-22/10/2013
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FACUA-Consumidores en Acción hace un llamamiento a la ciudadanía para secundar la huelga de la enseñanza convocada para el próximo día 24 de octubre.

Los sucesivos y constantes recortes y la reforma educativa llevada a cabo por el Gobierno de Españ

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