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FACUA lleva al Ayuntamiento de Sevilla a los tribunales por castigar sus críticas negándole subvenciones

Tras anularle la financiación de un programa de asesoramiento a inmigrantes aprobado en los presupuestos municipales, el Gobierno municipal excluye a FACUA Sevilla de las subvenciones destinadas específicamente a las asociaciones de consumidores.

FACUA.org
Sevilla-21/05/2015
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FACUA Sevilla ha llevado al Ayuntamiento de Sevilla a los tribunales al negarle irregularmente subvenciones para castigar sus críticas contra distintas políticas llevadas a cabo por el Gobierno del popular Juan Ignacio Zoido.

Tras anularle la financi

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