FACUA lleva al Ayuntamiento de Sevilla a los tribunales por castigar sus críticas negándole subvenciones
Tras anularle la financiación de un programa de asesoramiento a inmigrantes aprobado en los presupuestos municipales, el Gobierno municipal excluye a FACUA Sevilla de las subvenciones destinadas específicamente a las asociaciones de consumidores.
FACUA.org
Sevilla-21/05/2015
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