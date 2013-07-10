FACUA logra 100.000 euros de multa a Canal+ por meter en Asnef a una víctima de un alta fraudulenta
Protección de Datos impone dos sanciones a la plataforma de televisión digital: una por el alta sin consentimiento del afectado y otra por incluirlo en el registro de morosos sin adeudar nada.
FACUA.org
España-10/07/2013
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Tras la denuncia de FACUA-Consumidores en Acción, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha multado con 100.000 euros a Canal Plus dar de alta de forma fraudulenta a un usuario e incluirlo en el registro de morosos Asnef (