FACUA logra en tribunales que Renfe indemnice con 10.000 euros a la actriz María Galiana por un accidente
La veterana actriz se rompió la muñeca al activarse la frenada de emergencia de un tren en el que viajaba. Tuvo que ser operada y llevó dos meses un yeso que le obligó a trabajar con el brazo en cabestrillo.
FACUA.org
España-24/08/2017
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FACUA-Consumidores en Acción ha conseguido que Renfe indemnice a la actriz María Galiana con casi 10.000 euros por un accidente sufrido en 2014 por la actriz, cuando ésta viajaba en un tren desde Vitoria a Madrid.
Cuando el convoy circulaba cerca de Bu