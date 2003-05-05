FACUA logra una sanción de 22.500 euros contra Terra tras denunciar la falta de claridad en las condiciones de su Tarifa Plana Personal
Un socio de FACUA Sevilla tuvo que pagar más de 400 euros en sólo cuatro meses porque sus conexiones a Internet se le facturaron como llamadas interprovinciales.
FACUA.org
España-05/05/2003
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) ha logrado que la Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid sancione a Terra Networks España con 22.500 euros tras denunciar los perjuicios causados a un consumidor debido a la f