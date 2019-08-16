FACUA Madrid consigue que devuelvan 997 euros a un usuario tras una lectura errónea de su contador
La empresa reconoció el fallo pero le presionó para que abonase la factura, de más de 1.100 euros, para posteriormente ir descontándole el exceso en futuros recibos.
FACUA.org
Madrid-16/08/2019
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Tras la acción de FACUA Madrid, la suministradora de gas Integración Europea de Energía ha anulado una factura de más de 1.100 euros y devuelto 997 a un usuario al que le hicieron una lectura errónea de su contador. Pese a reconocer el fallo, la empresa le presi