FACUA Madrid publica su 'Memoria 2015'
Finalizó el último año con 27.093 socios y 17.490 consultas y reclamaciones tramitadas. Telecomunicaciones, automoción y energía fueron los tres sectores más denunciados por los consumidores.
FACUA.org
Madrid-07/09/2016
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FACUA Madrid finalizó 2015 con un total de 27.093 socios y tramitó 17.490 consultas y reclamaciones de los consumidores madrileños. Son dos de los datos recogidos en su memoria anual.
La Memoria 2015 de FACUA Madrid puede descargarse en