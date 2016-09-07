Nuestras accionesEl 97% de sus ingresos provino de las cuotas de sus socios de pleno derecho

FACUA Madrid publica su 'Memoria 2015'

Finalizó el último año con 27.093 socios y 17.490 consultas y reclamaciones tramitadas. Telecomunicaciones, automoción y energía fueron los tres sectores más denunciados por los consumidores.

FACUA.org
Madrid-07/09/2016
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FACUA Madrid finalizó 2015 con un total de 27.093 socios y tramitó 17.490 consultas y reclamaciones de los consumidores madrileños. Son dos de los datos recogidos en su memoria anual.

La Memoria 2015 de FACUA Madrid puede descargarse en

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