FACUA Madrid rechaza las subidas de las tasas del sistema educativo madrileño
La asociación considera que es un nuevo ataque a las familias con menos poder adquisitivo, mermando así la prestación de un servicio básico y elemental para los usuarios como es la educación pública.
FACUA.org
Madrid-11/06/2012
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