Nuestras acciones

FACUA Madrid rechaza las subidas de las tasas del sistema educativo madrileño

La asociación considera que es un nuevo ataque a las familias con menos poder adquisitivo, mermando así la prestación de un servicio básico y elemental para los usuarios como es la educación pública.

FACUA.org
Madrid-11/06/2012
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA Madrid muestra su oposición a la medida anunciada por parte del Gobierno autonómico de incrementar las tasas en el sistema educativo. Esta resolución afecta a más de 25.000 estudiantes de Formación Profesional (FP), debido a que pasarán a

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos