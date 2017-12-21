FACUA Madrid valora positivamente las medidas adoptadas por el Ayuntamiento de Carmena para desbloquear sus cuentas
La asociación considera que garantizarán las obras aprobadas y se realizarán los pagos derivados de ellas.
FACUA.org
Madrid-21/12/2017
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