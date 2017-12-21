Nuestras accionesAproximación entre el Consistorio y el Ministerio de Hacienda

FACUA Madrid valora positivamente las medidas adoptadas por el Ayuntamiento de Carmena para desbloquear sus cuentas

La asociación considera que garantizarán las obras aprobadas y se realizarán los pagos derivados de ellas.

FACUA.org
Madrid-21/12/2017
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FACUA Madrid valora positivamente las medidas tomadas por el Ayuntamiento de Manuela Carmena para cumplir con la regla de gasto impuesta por el Ministerio de Hacienda. Ambas partes se han comprometido a retirar las demandas interpuestas ante los tribunales de justicia en relaci&o

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