FACUA Málaga desarrolla talleres sobre consumo en más de ochenta y siete municipios de la provincia
Subvencionados por la Junta de Andalucía pretenden formar e informar a los consumidores sobre sus derechos en diversas materias.
FACUA.org
Málaga-14/06/2012
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FACUA Málaga ha acordado desarrollar talleres sobre consumo en ochenta y siete municipios de la provincia.
Subvencionados por la Junta de Andalucía, están dirigidas a diferentes colectivos para formar e informar a los consumido