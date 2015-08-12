FACUA Málaga exige información clara sobre la disponibilidad del servicio de taxi en vehículos minivan
La ocultación a los usuarios de los coches de siete a nueve plazas es un engaño que el Ayuntamiento de Málaga no debería consentir.
FACUA.org
Málaga-12/08/2015
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FACUA Málaga insta al Consistorio de la capital malagueña a que obligue a informar a los usuarios de la disponibilidad de vehículos minivan (coches de hasta nueve plazas incluido el conductor) en todas las paradas de taxi, aunque en ese momento no se encuentre allí uno