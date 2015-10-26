FACUA Málaga firma un acuerdo con el Ayuntamiento de Álora para la defensa de los consumidores
Se ha creado una oficina de atención a usuarios del municipio que estará abierta todos los martes de 10 a 12 horas en el Centro de Formación y Empleo ubicado en la avenida Pablo Ruiz Picasso.
FACUA.org
Málaga-26/10/2015
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Momento de la firma del convenio entre FACUA Málaga y el Ayuntamiento de Álora.
FACUA Málaga ha suscrito un convenio con el Ayuntamiento de Álora para garantizar la defensa de los consumidores y usuarios en el municipio mediante atención y asesoramiento personalizado.
En la firma del acuerdo han estado presentes la presidenta de FACUA Málag