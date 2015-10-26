Nuestras acciones

FACUA Málaga firma un acuerdo con el Ayuntamiento de Álora para la defensa de los consumidores

Se ha creado una oficina de atención a usuarios del municipio que estará abierta todos los martes de 10 a 12 horas en el Centro de Formación y Empleo ubicado en la avenida Pablo Ruiz Picasso.

FACUA.org
Málaga-26/10/2015
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA Málaga ha suscrito un convenio con el Ayuntamiento de Álora para garantizar la defensa de los consumidores y usuarios en el municipio mediante atención y asesoramiento personalizado.

En la firma del acuerdo han estado presentes la presidenta de FACUA Málag

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos